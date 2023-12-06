Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Perbandingan Telak Gaji Radja Nainggolan di Bhayangkara FC dengan Michael Essien di Persib Bandung, Banyakan Siapa?

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:06 WIB
Segini Perbandingan Telak Gaji Radja Nainggolan di Bhayangkara FC dengan Michael Essien di Persib Bandung, Banyakan Siapa?
Radja Nainggolan akan membela Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

SEGINI perbandingan telak gaji Radja Nainggolan di Bhayangkara FC dengan Michael Essien di Persib Bandung. Lebih banyak siapa?

Gaji Radja Nainggolan di Bahayangkara FC dengan Michael Essien di Persib Bandung belakangan ini kerap dibanding-bandingkan oleh warganet Tanah Air. Bagaimana tidak, kedua pesepakbola top dunia ini telah mengukir prestasi gemilang di lapangan hijau kompetisi level atas Eropa.

Radja Nainggolan

Radja Nainggolan pun kemudian pindah ke Bhayangkara FC. Di sana, dia mendapat gaji yang tidak sedikit dengan kontrak selama setengah musim.

Lantas, apakah besaran gaji yang diterima Radja Nainggolan sama atau lebih besar dari pemain kelas dunia Michael Essien di Persib Bandung?

Radja Nainggolan mendapat gaji yang sangat fantastis di Bhayangkara FC. Gajinya mencapai Rp5 milliar untuk masa kontrak setengah musim.

Halaman:
1 2
      
