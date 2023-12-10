Persija Jakarta Imbang Lagi, Rayhan Hannan: Kami Bukan Pengecut yang Berhenti Berjuang!

SURABAYA – Gelandang muda Persija Jakarta, Rayhan Hannan, beraksi atas hasil imbang yang diraih timnya lagi di Liga 1 2023-2024. Dia secara tegas menyatakan bahwa hasil ini takkan membuat Persija Jakarta takkan berhenti berjuang sampai akhir musim Liga 1 2023-2024.

Ya, Persija Jakarta kembali gagal menang di Liga 1 2023-2024. Kali ini, hasil imbang didapat kala melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 9 Desember 2023.

Dalam laga itu, Macan Kemayoran -julukan Persija- harus puas bermain imbang 1-1. Persija mencetak gol lebih dulu via Maciej Gajos (7'), lalu dibalas lewat Bruno Moreira (25').

Tentu saja, ini menjadi hasil yang sangat mengecewakan bagi seluruh elemen Persija. Pasalnya, Macan Kemayoran lagi-lagi harus kehilangan poin penuh seperti dua laga sebelumnya, yakni kala menghadapi Bhayangkara FC dan Persita Tangerang.

Hannan mengungkapkan bahwa para pemain dan pelatih sangat menyesal dengan hasil imbang yang kembali diraih. Dia pun memahami bahwa suporter sedih atas rentetan hasil ini.

Tetapi, satu hal yang ditegaskan oleh Hannan adalah Persija Jakarta bukanlah pengecut. Dia memastikan Persija akan berhenti berjuang begitu saja.