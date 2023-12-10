Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Takluk 0-2

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |23:02 WIB
Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Blues</i> Takluk 0-2
Everton menekuk Chelsea 2-0 pada pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

LIVERPOOL - Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Goodison Park, Liverpool, Inggris, Minggu (10/12/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan The Toffees.

Gol bagi Everton disarangkan Abdoulaye Doucoure (54') dan Lewis Dobbin (90+2'). Sementara itu, Chelsea menelan kekalahan kedua secara beruntun di Liga Inggris 2023-2024.

Duel Everton vs Chelsea masih 0-0 di babak pertama (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Jalannya Pertandingan

Chelsea tampil dominan namun kesulitan mengeksekusi peluang. Mereka mengambil inisiatif serangan kala laga baru berjalan dua menit lewat Benoit Badiashile, kemudian melancarkan serangan lewat tembakan Cole Palmer di menit 14.

Kedua peluang tersebut gagal berbuah gol. Selanjutnya, Chelsea kelimpungan menghadapi rapatnya pertahanan Everton.

Bahkan mereka sama sekali tidak menciptakan peluang tepat sasaran di sisa babak pertama, Justru Everton mampu tampil efektif.

Everton berhasil memecah kebuntuan lewat tembakan Abdoulaye Docoure. Chelsea semakin tertekan usai terciptanya gol di menit 54 tersebut.

Lini belakang Everton tampil sangat solid. Upaya Chelsea untuk mendobrak pertahanan berkali-kali gagal.

Tiga upaya dari Raheem Sterling, Nicolas Jackson dan Mykhailo Mudryk berhasil dinetralisir lini belakang tim berjuluk The Tofees.

