Aston Villa Kalahkan Arsenal hingga Manchester City, Unai Emery Bicara soal Peluang Juara Liga Inggris 2023-2024

BIRMINGHAM – Pelatih Aston Villa, Unai Emery, membicarakan soal peluang timnya menjuarai Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, Aston Villa memang berada dalam perebutan mahkota Liga Inggris 2023-2024. Peluang itu makin besar usai mereka sukses mengalahkan tim-tim kuat, seperti Arsenal hingga Manchester City.

Ya, Aston Villa baru saja berhasil kalahkan Arsenal dengan skor 1-0 di Stadion Villa Park, Minggu (10/12/2023) dini hari WIB. Satu gol kemenangan tim berjuluk The Villa itu dicetak oleh John McGinn pada menit ke-7.

Di pekan sebelumnya, Aston Villa juga sukses mengalahkan sang juara bertahan, Man City, dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Laga itu juga berakhir dengan skor 1-0.

Kemenangan ini sekaligus membuat The Villa berada di posisi tiga dengan koleksi 35 poin. Mereka hanya terpaut satu angka dari Arsenal yang ada di urutan dua dan dua angka dari Liverpool yang sedang memuncaki papan klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Dengan begitu, praktis saat ini Aston Villa masuk perburuan gelar mahkota Liga Inggris 2023-2024. Meski begitu, Emery ogah sesumbar. Dia menilai masih terlalu dini untuk membicarakan soal perebutan gelar juara. Mengingat, musim kompetisi masih memasuki pekan ke-16.

Emery mengungkapkan bahwa pertanyaan soal peluang seperti itu sebaiknya ditanyakan pada pekan ke-30. Itu pun jika Aston Villa masih eksis di papan atas.