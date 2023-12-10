Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mohamed Salah Cetak Gol ke-200 buat Liverpool, Ruang Ganti The Reds Pecah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |04:00 WIB
Mohamed Salah Cetak Gol ke-200 buat Liverpool, Ruang Ganti <i>The Reds</i> Pecah!
Mohamed Salah mencetak gol ke-200 bagi Liverpool di laga kontra Crystal Palace (Foto: Reuters/Hannah McKay)
A
A
A

LONDON - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menyatakan kondisi ruang ganti timnya begitu semarak menyambut gol ke-200 Mohamed Salah untuk The Reds. Sebab, itu merupakan catatan spesial bagi sang pemain.

Salah menyumbang satu gol saat Liverpool menang 2-1 atas Crystal Palace di pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024. Duel itu terjadi di Stadion Sellhurst Park, London, Sabtu 9 Desember 2023 malam WIB.

Mohamed Salah mencetak gol pertama Liverpool ke gawang Crystal Palace (Foto: Reuters/Hannah McKay)

Gol Salah di menit ke-76 itu membangkitkan Liverpool setelah tertinggal lebih dulu dari penalti Jean-Philippe Mateta. Kemudian, tim tamu meraih kemenangan berkat gol Harvey Elliott di penghujung babak kedua.

Klopp mengatakan timnya memberikan hal sederhana tapi cukup spesial bagi Salah di ruang ganti usai mencetak gol ke-200 dalam 327 laga bersama Liverpool. Menurutnya, tidak ada momen yang lebih baik untuk menuliskan catatan spesial di buku rekor.

"Ada sambutan yang cukup keras di ruang ganti ketika saya memberinya kaos dengan angka 200 di bagian belakang," kata Klopp, dilansir dari laman Liverpool, Minggu (10/12/2023).

"(Ini) cukup mengesankan. Sejujurnya, itu adalah momen terbaik untuk mencetak gol," imbuh pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
