HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Disarankan Gaet Legenda Bayern Munich Thomas Muller, Ini Alasannya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |04:00 WIB
Manchester United Disarankan Gaet Legenda Bayern Munich Thomas Muller, Ini Alasannya
Thomas Muller bisa jadi gabung Manchester United (Foto: REUTERS)
A
A
A

MANCHESTER United disarankan gaet legenda Bayern Munich, Thomas Muller. Menurut mantan pemain Manchester United, Louis Saha, pengalaman Muller akan sangat berguna untuk tim berjuluk Setan Merah tersebut.

Manchester United kembali mengalami musim yang berat dengan performa inkonsisten sejauh ini. Mereka harus puas berada di posisi keenam klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan koleksi 27 poin.

Manchester United

Man United bahkan terancam tersingkir dari Liga Champions 2023-2024. Pasalnya Setan Merah berada di posisi terakhir dengan koleksi empat poin pada papan klasemen Grup A. Hal ini jelas menjadi sorotan banyak pihak karena mereka cukup aktif belanja pemain di bursa transfer musim panas lalu.

Permasalahan yang menghantui ini disinyalir karena tak luput dari tumpulnya lini serang Man United. Saha pun menyarankan Setan Merah untuk memboyong striker senior yakni Muller. Menurutnya, pemain asal Jerman itu memiliki pengalaman yang sudah tidak perlu diragukan lagi dan punya kepribadian yang bagus.

“Dia (Muller) jelas merupakan pemimpin hebat yang dikagumi di seluruh dunia sepakbola. Dia bermain untuk salah satu klub terbaik dunia selama bertahun-tahun dan dia mencapai banyak hal di Bayern Munich,” kata Saha, dilansir dari Metro, Jumat (8/12/2023).

“Dia mungkin tidak secepat atau klinis seperti (Robert) Lewandowski di Bayern, tapi dia penyerang yang berprestasi dan tidak ada yang meragukan kualitasnya. Dia pemain yang sangat cerdas dan memiliki kepribadian,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
