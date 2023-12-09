Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Jaden Montnor, Winger Jangkung yang Bisa Jadi Senjata Mematikan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:18 WIB
Profil Jaden Montnor, Winger Jangkung yang Bisa Jadi Senjata Mematikan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Jaden Montnor bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@jadenmontnor)
A
A
A

PROFIL Jaden Montnor, winger jangkung yang bisa jadi senjata mematikan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menarik untuk dibahas. Sebab, pemain yang satu ini punya statistik menarik.

Belakangan PSSI rajin mengajukan nama untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Namun, banyak pemain yang dinaturalisasi memiliki posisi sebagai bek atau berada di lini pertahanan.

Jaden Montnor (Foto: Instagram/@jadenmontnor)

Desakan untuk menaturalisasi pemain keturunan di posisi lebih menyerang pun menguat. Setelah Ragnar Oratmangoen, sejumlah nama lalu mencuat. Salah satu nama tersebut adalah Jaden Montnor.

Menurut akun Instagram @arsiptimnas, Montnor memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek buyutnya. Sang pesepakbola saat ini tengah membela Aris Limassol FC di Liga Sipurs 2023-2024. Lalu seperti apa profilnya?

Menilik dari Transfermarkt, Montnor merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Agustus 2002. Sang pesepakbola memiliki tinggi badan 191 cm dan berposisi sebagai sayap serang atau winger.

Selain lahir di Belanda, Montnor diketahui memiliki darah keturunan Suriname. Kemungkinan, dari sanalah kakek buyutnya memiliki darah keturunan Indonesia. Sebab, cukup banyak penduduk Tanah Air yang dibawa ke negara tersebut oleh Belanda di masa penjajahan.

Halaman:
1 2
      
