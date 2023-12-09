Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nathan Tjoe-A-On Cetak Gol, Swansea City U-21 Menang 6-1 atas Hull City U-21

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |11:24 WIB
Nathan Tjoe-A-On Cetak Gol, Swansea City U-21 Menang 6-1 atas Hull City U-21
Nathan Tjoe-A-On membawa Swansea City U-21 mengalahkan Hull City 6-1 (Foto: Instagram/Nathan Tjoe)
A
A
A

CALON pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, cetak gol untuk Swansea City U-21 di lanjutan Piala Liga Inggris U-21 2023-2024. Bukan hanya mencetak gol, bek kiri 21 tahun itu membawa Swansea City U-21 menang 6-1 atas Hull City U-21.

Pertandingan tersebut berlangsung di MKM Stadium, Sabtu 9 Desember 2023 dini hari WIB. Menurut laporan akun Instagram @garudafansbook, Nathan Tjoe-A-On bermain penuh 90 menit untuk Swansea U-21 dalam laga kontra Hull City U-21 di lanjutan Grup A itu.

Bahkan, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut menyumbang satu gol di menit ke-57. Sedangkan gol Swansea City U-21 lainnya dicetak oleh L. Smith (3', 13'), K. L. Fanning 33' (OG), K. Fletcher (58'), dan R. Davies (82').

Kemenangan telak 6-1 atas Hull City U-21 membuat Swansea City U-21 berasa diposisi kedua Grup A Piala Liga Inggris U-21 2023-2024 dengan 9 poin. Klub Nathan Tjoe-A-On itu berada di bawah Aston Villa dan berpeluang lolos ke babak selanjutnya.

Terlepas dari hal itu, Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes tengah menjalani proses naturalisasi untuk jadi Warga Negara Indonesia (WNI). Proses naturalisasi kedua pemain keturunan Indonesia itu sudah dalam tahap akhir usai disetujui oleh DPR RI pada Selasa (5/12/2023).

Selanjutnya, Nathan dan Jay menunggu surat Keputusan Presiden RI (Keppres RI) yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu, kedua pemain abroad yang berkarier di Eropa tersebut akan melalui langkah terakhir yakni mengambil sumpah sebagai WNI.

Halaman:
1 2
      
