HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSMS Medan Batal Kunci Tiket ke 12 Besar Liga 2 2023-2024, Suporter Ngamuk dan Bikin Rusuh

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:14 WIB
PSMS Medan Batal Kunci Tiket ke 12 Besar Liga 2 2023-2024, Suporter Ngamuk dan Bikin Rusuh
Suporter PSMS Medan rusuh setelah laga kontra PSPS Riau (Foto: Twitter/temanmenulis)
A
A
A

PSMS Medan batal kunci tiket ke 12 besar Liga 2 2023-2024, suporter ngamuk dan bikin rusuh. Hal ini terjadi setelah tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut bermain imbang tanpa gol kontra PSPS Riau, Sabtu (9/12/2023).

Kerusuhan terjadi di Stadion Baharuddin Nasution. PSMS Medan berstatus sebagai tim kandang di sini, namun stadion tersebut sebenarnya adalah markas dari PSDS Deli Serdang.

PSMS Medan

PSMS Medan memerlukan kemenangan untuk memastikan diri lolos ke 12 besar Liga 2 2023-2024. Namun, laga itu berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Ayam Kinantan masih memiliki satu laga lagi kontra Sriwijaya FC dan masih punya peluang lolos cukup besar. Namun, para suporter mengamuk seusai laga kontra PSPS hingga merusak fasilitas di Stadion Baharuddin Nasution.

Hal itu terlihat dari unggahan video di media sosial Twitter oleh akun @temanmenulis. Para suporter terlihat turun ke lapangan dengan merusak bangku cadangan.

Halaman:
1 2
      
