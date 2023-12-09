Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Menang 2-0, Pesut Etam Makin Kukuh di Puncak Klasemen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:57 WIB
Hasil Borneo FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Menang 2-0, Pesut Etam Makin Kukuh di Puncak Klasemen
Borneo FC sukses kalahkan PSIS Semarang 2-0 (Foto: Borneo FC)
A
A
A

HASIL Borneo FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Sabtu (9/12/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Pesut Etam -- julukan Borneo FC.

Tuan rumah unggul sejak menit ke-43 melalui Adam Alis. Pada menit ke-84, Wiljan Pluim sukses menggandakan skor dan mengakhiri laga dengan skor 2-0 untuk Borneo FC, yang kini memuncaki klasemen dengan raihan 48 poin, unggul delapan poin dari Bali United.

Borneo FC vs PSIS Semarang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC langsung mengambil inisiatif serangan pada awal babak pertama. Sebab, tim tuan rumah ingin lebih dahulu membobol gawang PSIS.

Permainan ketat pun ditampilkan kedua tim pada pertengahan babak pertama. Borneo FC dan PSIS pun mendapatkan sejumlah peluang, tetapi belum mampu mencetak gol.

Pesut Etam memecahkan kebuntuan pada menit ke-43. Kepastian itu usai Adam Alis mampu membobol gawang PSIS.

Babak Kedua

PSIS tampil lebih agresif usai turun minum dengan menekan pertahanan tim tuan rumah. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- ingin segera mencetak gol demi menyamakan kedudukan kembali dalam laga tersebut.

