Hadiri Laga Juventus vs Napoli, Juara MotoGP 2023 Francesco Bagnaia Doakan Bianconeri Raih Scudetto Liga Italia 2023-2024

Francesco Bagnaia bersama dua legenda Juventus Andrea Barzagli dan Claudio Marchisio pada laga kontra Napoli (Foto: Lega Serie A)

HADIRI laga Juventus vs Napoli, juara MotoGP 2023 Francesco Bagnaia doakan Bianconeri raih Scudetto pada Liga Italia 2023-2024. Pembalap Ducati Lenovo tersebut memang merupakan fans Juventus.

Bagnaia lahir di Turin, Italia dan merupakan pendukung Bianconeri – julukan Juventus – sejak lama. Pada Sabtu (9/12/2023) dini hari tadi WIB, tim kesayangannya sukses mengalahkan Napoli 1-0 dalam laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 di Allianz Stadium, Turin.

Jelang kick-off, terdapat seremoni penghormatan spesial untuk Bagnaia yang baru saja menjuarai MotoGP 2023. Ya, Bagnaia mendapat hadiah jersey spesial dari klub favoritnya.

Bagnaia memperoleh kenang-kenangan berupa jersey Juventus bertuliskan nama punggungnya. Pada jersey bergaris hitam putih itu, jersey tercantum nomor punggung 1.

Bagnaia tentu girang mendapat hadiah spesial tersebut. Dia pun berharap Juventus mampu melewati rintangan di musim ini.

“Saya sangat menyukai Juventus. Katakanlah kalau musimnya rumit, sekarang momen tenang dan saya langsung memanfaatkannya. Saya sangat senang berada di sini, saya ingin menikmati malam ini,” kata Bagnaia dilansir Juventus News 24, Sabtu (9/12/2023).

Bagnaia kemudian mendoakan Juventus agar bisa memenangi perburuan scudetto musim ini. Untuk diketahui, Bianconeri tengah bersaing ketat dengan Inter Milan dalam perburuan gelar juara.

“Ada pasang surut di musim saya, tapi bisa menang adalah hal yang luar biasa. Saya berharap Juventus mendapat keberuntungan besar. Saya menyukai kegigihan yang dimiliki tim dan selalu terlihat,” tuturnya menambahkan.