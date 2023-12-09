Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggriis 2023-2024: Erik Ten Hag Tuntut Setan Merah Tampil Apik

ERIK Ten Hag tuntut Setan Merah tampil apik dalam laga Manchester United vs Bournemouth. Si Setan Merah – julukan Manchester United – melanjutkan petualangannya di Liga Inggris 2023-2024 denga menjamu Bournemouth di Old Trafford, Sabtu (9/12/2023).

Manchester United berada di atas angin karena bakal bermain di kandang. Namun, sang pelatih asal Belanda tidak ingin timnya terlena, dan justru menuntut mereka untuk menampilkan performa yang sangat bagus.

"Jadi, menurut saya mereka juga punya performa yang sangat bagus, Bournemouth. Kami sudah melihatnya," ucap Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Sabtu (9/12/2023).

"Mereka adalah tim yang sangat bagus, dibangun dengan sangat baik, tim itu, [mereka punya] pemain-pemain yang mumpuni," tambahnya.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan tim asuhanya harus fokus selama 90 menit. Dia minta Manchester United pun jangan memberikan celah untuk AFC Bournemouth.