Momen Sedih dan Kekecewaan Pep Guardiola Usai Manchester City Hanya Lakukan Tendangan 2 Shots Lawan Aston Villa

MOMEN sedih dan kekecewaan Pep Guardiola usai Manchester City hanya lakukan dua tendangan melawan Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas Okezone. Pasalnya, statistik itu menjadi yang terburuk sepanjang masa baktinya bersama The Citizens.

Bertanding di Stadion Villa Park, Kamis 7 Desember 2023 dini hari WIB, sang juara bertahan harus mengakui keunggulan Aston Villa dengan skor 0-1. Satu-satunya gol itu dicetak oleh sepakan Leon Bailey di menit ke-71 yang sukses mengelabui Ederson Moraes.

Kekalahan dari Aston Villa menjadi pukulan tersendiri bagi Man City dan Guardiola. Sebab, kekalahan itu menambah panjang catatan negatif tim tamu yang tak pernah menang dalam empat laga terakhir di Liga Inggris 2023-2024.

Sebelumnya, mereka telah meraih tiga hasil imbang secara beruntun. Man City ditahan Chelsea 4-4, lalu 1-1 melawan Liverpool, dan terakhir diimbangi Tottenham Hotspur 3-3.

Tidak hanya catatan buruk dalam empat laga terakhir, kekalahan Manchester City dari Aston Villa juga menjadi bukti kehilangan sosok Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne membuat lini tengah sangat rapuh. Keduanya merupakan elemen penting di lini sentral.

Sepanjang laga, Erling Haaland dan kolega bahkan terlihat kesulitan untuk menghadapi permainan agresif anak asuh Unai Emery. Bahkan, dari segi statistik terlihat jelas jika Manchester City kalah telak dari Aston Villa.

Dilihat dari shot on target, Aston Villa sukses mencatatkan tujuh tendangan ke gawang dari 22 percobaan dengan salah satunya menjadi gol. Sebaliknya, Manchester City hanya mampu membuat dua shot on target dari dua kali percobaan.

Dari segi XG, Aston Villa juga mencatatkan nilai XG sebesar 2,06. Sedangkan Manchester City hanyalah 0,86. Itu artinya, jika Emery memiliki striker kelas dunia di laga kemarin, maka tim tamu bisa kalah dengan skor lebih telak!

Melihat statistik tersebut, Guardiola tidak kuasa menahan kesedihan dan kekecewaannya. Namun, dia juga menyadari hasil buruk bisa saja terjadi dalam pertandingan sepakbola.