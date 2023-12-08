Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Antusias Lihat Jordi Amat atau Elkan Baggott yang Dikorbankan untuk Justin Hubner

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |00:01 WIB
Media Vietnam Antusias Lihat Jordi Amat atau Elkan Baggott yang Dikorbankan untuk Justin Hubner
Justin Hubner siap bela Timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Thanh Nien, antuasias melihat siapa di antara Jordi Amat atau Elkan Baggott yang akan dikorbankan dengan hadirnya Justin Hubner di Timnas Indonesia. Sebab media Vietnam itu penasaran siapa yang akan dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong dengan banyaknya pilihan di lini pertahanan.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia dipastikan bakal diperkuat Justin Hubner. Pasalnya pemain Wolverhampton Wanderers U-21 itu telah mengambil Sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada Rabu 6 Desember 2023, yang berarti kini sudah berhak membela Timnas Indonesia.

Hadirnya Hubner lantas membuat Thanh Nien justru penasaran. Sebab siap yang harus dikorbankan oleh Shin Tae-yong agar Justin Hubner masuk ke dalam skuad utama Garuda.

Media Vietnam tersebut pun menyadari selama dua tahun terakhir Shin Tae-yong lebih sering memainkan Elkann Baggott dan Jordi Amat di lini tengah. Selain itu, masih ada Rizky Ridho yang juga sering dimainkan.

Justin Hubner

Biasanya, ketika Shin Tae-yong memainkan tiga bek tengah, maka formasi akan menjadi Elkan Baggott-Jordi Amat-Rizky Ridho. Lalu ketika memainkan tiga bek itu, apakah Hubner akan mengisi slot Rizky Ridho? Pertanyaan itulah yang kini ada di benak media Vietnam Thanh Nien.

