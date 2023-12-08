Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Uston Nawawi Beberkan Kondisi Skuad Bajul Uji

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, beber kondisi skuadnya jelang melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia memastikan para pemain Persebaya Surabaya sudah siap tempur.

Uston Nawawi mengatakan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- sangat antusias menantikan duel melawan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Dia memastikan laga itu dinantikan publik sepakbola Indonesia, bukan hanya Jakarta dan Surabaya saja.

Uston pun mengatakan persiapan timnya berjalan dengan maksimal karena tidak ada kendala berarti. Sebab, waktu jeda antar laga pun memang tidak memberatkan Bajul Ijo.

"Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semua, istilahnya laga el clasico," kata Uston Nawawi dalam konferensi pers, Jumat (8/12/2023).

"Kami sudah siap dan persiapan setelah lawan RANS Nusantara. Ada waktu seminggu untuk persiapan," lanjutnya.