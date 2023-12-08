Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Uston Nawawi Beberkan Kondisi Skuad Bajul Uji

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:30 WIB
Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Uston Nawawi Beberkan Kondisi Skuad Bajul Uji
Ernando Ari kala membela Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, beber kondisi skuadnya jelang melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia memastikan para pemain Persebaya Surabaya sudah siap tempur.

Uston Nawawi mengatakan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- sangat antusias menantikan duel melawan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Dia memastikan laga itu dinantikan publik sepakbola Indonesia, bukan hanya Jakarta dan Surabaya saja.

Persebaya Surabaya

Uston pun mengatakan persiapan timnya berjalan dengan maksimal karena tidak ada kendala berarti. Sebab, waktu jeda antar laga pun memang tidak memberatkan Bajul Ijo.

"Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semua, istilahnya laga el clasico," kata Uston Nawawi dalam konferensi pers, Jumat (8/12/2023).

"Kami sudah siap dan persiapan setelah lawan RANS Nusantara. Ada waktu seminggu untuk persiapan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658507/pobsi-kota-bekasi-gelar-bekasi-pool-league-perkuat-pembinaan-biliar-menuju-porprov-2026-fzx.webp
POBSI Kota Bekasi Gelar Bekasi Pool League, Perkuat Pembinaan Biliar Menuju Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/23/asnawi_mangkualam_1.jpg
No Sensor! Asnawi Nilai Timnas Indonesia Belum Siap ke Piala Dunia 2026, Cuma 7 Pemain Layak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement