Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Bonek Mania Bakar Semangat Bajul Ijo

SURABAYA – Suporter setia Persebaya Surabaya, Bonek Mania, bakar semangat tim kesayangannya jelang melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Duel itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu 9 Desember 2023.

Bonek Mania pun menyempatkan datang ke latihan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- di Lapangan Thor Surabaya Rabu 6 Desember 2023. Suasana latihan itu menjadi begitu hangat dengan keharmonisan hubungan keduanya.

Dilansir dari laman Persebaya, Kamis (7/12/2023), dalam latihan itu, Bonek terus menyanyikan yel-yel hingga latihan berakhir, dari awalnya sepi menjadi gemuruh. Tidak lupa, mereka menyanyikan Song for Pride usai latihan berakhir.

Capo Bonek Mania, Ipul, mengatakan kedatangan kelompok suporter itu untuk memberikan semangat Persebaya. Hal tersebut agar mereka makin terpacu dalam melakukan persiapan.

“Kami datang di sini untuk meningkatkan mental kalian lawan Persija," kata Ipul.