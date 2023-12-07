Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Thomas Doll Fokus Benahi Finishing Macan Kemayoran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:35 WIB
Jelang Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Thomas Doll Fokus Benahi Finishing Macan Kemayoran
Persija Jakarta asah lini depan agar semakin tajam saat hadapi Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Jelang menghadapi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta fokus benahi penyelesaian akhir lini depan yang dalam beberapa pertandingan terakhir terlihat melempem. Pelatih Persija, Thomas Doll merasa finishing Persija perlu diasah agar bisa kembali tajam.

Seperti yang diketahui Persija akan bertandang ke markas Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 9 Desember 2023 pukul 15.00 WIB. Menatap laga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 itu, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- terus fokus mematangkan persiapannya untuk bisa meraih poin penuh.

Thomoas Doll menyampaikan bahwa permasalah utama Persija memang di lini serang khususnya pada penyelesaian akhir. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu sadar kalau Macan Kemayoran kerap bermain bagus dan menciptakan peluang, tapi selalu dan selalu kesulitan mencetak gol.

“70-80% dari laga musim ini selalu seperti itu. Kami bermain lebih baik tapi tak mampu membawa kemenangan,” ujar Thomas Doll, dilansir dari situs resmi Persija, Kamis (7/12/2023).

Persija Jakarta vs Persita

“Finishing akan selalu menjadi pekerjaan rumah musim ini. Karena kami hampir mendominasi permainan, berlarian selama 90 menit, dan terus memegang bola, tapi selalu kesulitan mencetak gol,” sambungnya.

Sebelumnya, Persija harus puas bermain imbang 1-1 kontra Persita Tangerang di laga kandangnya. Meski begitu, Thomas Doll menegaskan anak asuhnya sudah mengalihkan fokus pada laga kontra Persebaya. Pelatih asal Jerman ini bertekad membawa tim besutannya kembali ke jalur kemenangan

Halaman:
1 2
      
