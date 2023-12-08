YOGYAKARTA - PSS Sleman dipastikan kehilangan dua pemain penting yakni Jehad Ayoub dan Bayu Setiawan jelang menghadapi RANS Nusantara FC di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Namun, pelatih Risto Vidakovic justru menyoroti hal lain.
Duel PSS Sleman vs RANS Nusantara FC itu akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (8/12/2023) pukul 19.00 WIB. Sayangnya, Super Elja akan kehilangan Jehad.
Gelandang berpaspor Lebanon itu mengalami cedera saat laga kontra PSIS Semarang pekan lalu. Vidakovic menjelaskan Jehad kemungkinan besar tak akan turun ke lapangan dalam waktu yang tidak sebentar lantaran cedera hamstring.
"Saya pikir dia (Jihad) akan tidak bermain selama dua atau tiga pekan. Dia mengalami robek hamstring ketika melawan PSIS Semarang," kata Vidakovic, dalam konferensi pers, dikutip pada Jumat (8/12/2023).
"Jadi saya pikir dia tidak akan bermain di pertandingan melawan RANS," imbuh pria asal Bosnia dan Herzegovina itu.
Sementara itu, Bayu terpaksa tak bisa dimainkan karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, absennya sang pemain tak membuat pusing lantaran masih memiliki Ibrahim Sanjaya dan I Nyoman Ansanay.