HOME BOLA LIGA INDONESIA

Waktu Istirahat Sedikit, PSS Sleman Tetap Optimistis Taklukkan RANS Nusantara

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |10:45 WIB
Waktu Istirahat Sedikit, PSS Sleman Tetap Optimistis Taklukkan RANS Nusantara
Risto Vidakovic optimistis PSS Sleman menang atas RANS Nusantara FC (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

YOGYAKARTA - PSS Sleman tetap optimistis menaklukkan RANS Nusantara FC pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 meski waktu istirahat dinilai kurang. Walau begitu, tuan rumah merasa persiapan sudah ideal di tengah waktu yang mepet.

Duel PSS Sleman vs RANS Nusantara FC itu akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (8/12/2023) pukul 19.00 WIB. Sayangnya, Super Elja sedikit kurang diuntungkan karena jeda pertandingan yang pendek.

Hokky Caraka beraksi di laga PSIS Semarang vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Sebelumnya, PSS bertandang ke Stadion Jatidiri untuk menghadapi PSIS Semarang pada Minggu 3 Desember 2023 di pekan ke-22 Liga 1. Sementara itu, RANS bermain kandang pada Jumat 1 Desember 2023 di Maguwoharjo.

Melihat situasi itu, Vidakovic tetap optimistis timnya mampu meraih kemenangan meski dengan kondisi pemain yang kurang waktu istirahat. Persiapan yang mepet itu diakuinya tidak ideal.

"Kami punya waktu yang sedikit dibandingkan dengan RANS. Kita bermain di hari Minggu lalu main lagi di hari Jumat. Tentu tidak ideal untuk bermain," kata Vidakovic dalam konferensi pers, dikutip pada Jumat 8 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
