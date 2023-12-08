Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Tak Didampingi Uston Nawawi, Bajul Ijo Tetap Optimistis Raih Poin Penuh

PERSEBAYA Surabaya akan menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 tanpa didampingi oleh sang pelatih, Uston Nawawi. Meski begitu, Bajul Ijo -julukan Persebaya- tetap optimistis bisa meraih poin penuh dalam laga itu.

Pelatih fisik Persebaya, Muhammad Alimudin, mengatakan skuad Bajul Ijo siap mental dan fisik untuk melawan Persija. Hal itu dipastikan, meski Persebaya takkan didampingi sang pelatih kepala, Uston Nawawi.

Alimudin memastikan Persebaya dalam kondisi yang bagus dan memiliki motivasi tinggi. Dia pun optimistis Bajul Ijo bisa mencuri kemenangan atas Persija. Apalagi, mereka akan bermain di hadapan publiknya sendiri yang akan membuat pemain semakin bersemangat.

“Kami lihat dari latihan minggu ini. Alhamdulilah kondisi tim bagus. Apalagi kita dapat hasil bagus dengan 1 poin menjadi tambahan motivasi yang bagus untuk pemain,” kata Alimudin, dikutip dari situs LIB, Jumat (8/12/2023).

“Selain itu, kami juga harus optimistis apa pun situasinya, seperti yang dibilang coach Uston. Kami optimistis untuk incar tiga poin, apalagi besok main di kandang. Sudah lama kita tidak main di kandang,” imbuhnya.