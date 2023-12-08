Advertisement
LIGA SPANYOL

Kisah Real Madrid, Tim Elite Raksasa Dunia yang Mampu Akali Peraturan La Liga Tanpa Melanggar Hukum

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:12 WIB
Kisah Real Madrid, Tim Elite Raksasa Dunia yang Mampu Akali Peraturan La Liga Tanpa Melanggar Hukum
Jude Bellingham kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH Real Madrid, tim elite raksasa dunia yang mampu akali peraturan La Liga tanpa melanggar hukum menarik dikulik. Sebab, aksi yang dilakukan Real Madrid ini jadi sorotan besar.

Baru-baru ini, Real Madrid baru saja tersandung kasus atas pemainnya, Jude Bellingham, yang hendak bertanding di Liga Spanyol. Bagaimana tidak, Real Madrid mendaftarkan pemain tersebut sebagai pemain berkebangsaan Irlandia.

Jude Bellingham

Padahal, Jude Bellingham diketahui berasal dari Stourbridge, Britania Raya. Usut punya usut, Jude Bellingham ternyata memiliki dua paspor, yaitu Inggris dan Irlandia. Dengan begitu, secara tidak langsung Real Madrid baru saja mengakali peraturan La Liga.

Dalam peraturan La Liga sendiri, setiap klub yang berkompetisi diketahui hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal 3 pemain saja yang berasal dari negara non Uni Eropa. Inggris sendiri sejatinya sudah keluar dan mengundurkan diri dari Uni Eropa sejak 2020.

