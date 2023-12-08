Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Tottenham Hotspur vs West Ham United 1-2, Everton vs Newcastle United 3-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:24 WIB
Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Tottenham Hotspur vs West Ham United 1-2, Everton vs Newcastle United 3-0
West Ham United menang 2-1 atas Tottenham Hotspur di kandang lawan pada pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Tony Obrien)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2023-2024 semalam atau Jumat (8/12/2023) dini hari WIB sudah diketahui. Tottenham Hotspur takluk 1-2 dari West Ham United, sementara itu Everton sukses membungkam Newcastle United dengan skor telak 3-0.

Duel Everton vs Newcastle United itu berlangsung Jumat (8/12/2023) dini hari WIB di Stadion Goodison Park, Liverpool. Kekalahan The Magpies itu sungguh di luar dugaan lantaran mereka tampil dominan.

Dwight McNeil membuka keunggulan Everton atas Newcastle United (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Ya, Newcastle mencatatkan dominasi penguasaan bola hingga 62% sepanjang 90 menit! Akan tetapi, Everton tampil dengan ciri khasnya di bawah asuhan Sean Dyche, yakni sepakbola efektif dengan pertahanan serapat mungkin.

Terbukti, The Toffees mampu menghasilkan tiga gol lewat Dwight McNeil (79'), Abdoulaye Doucoure (86'), dan Beto (90+6'). Ketiga gol itu dicetak di akhir babak kedua, di mana pasukan Eddie Howe sudah frustrasi untuk menembus pertahanan tuan rumah.

Kemenangan itu sukses mengangkat Everton keluar dari zona degradasi untuk sementara dengan nilai 10 dari 15 laga. Mereka nangkring di posisi 17 klasemen Liga Inggris 2023-2024. Bagi tim tamu, kekalahan itu membuat mereka tertahan di posisi tujuh dengan nilai 26.

Kejutan lain muncul di Stadion Tottenham Hotspur. The Lilywhites tumbang 1-2 dari tamunya West Ham United!

Halaman:
1 2
      
