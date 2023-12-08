Jurgen Klopp Tetap Perhitungkan Manchester City dalam Perebutan Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tetap perhitungkan Manchester City dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Padahal, posisi Liverpool jauh di atas Man City saat ini.

Diketahui, The Reds -julukan Liverpool- baru saja berhasil mencuri poin penuh dari markas Sheffield United di Bramall Lane, Kamis 7 Desember 2023 dini hari WIB. Liverpool menang 2-0 lewat gol Virgil Van Dijk (37’), dan gol telat Dominik Szoboszlai (90+4’).

Kemenangan ini sekaligus membuat Liverpool terus memepet Arsenal yang ada di puncak yang mengoleksi 36 poin. The Reds yang menempati urutan dua hanya terpaut dua angka saja dari The Gunners -julukan Arsenal.

Lalu menariknya di pertandingan yang lain, Man City harus menelan kekalahan 0-1 dari Aston Villa. Hasil itu membuat Aston Villa berada di posisi tiga dengan koleksi 32 poin, unggul dua angka atas Man City yang ada di urutan empat.

The Citizens -julukan Man City- kesulitan merangsek naik ke puncak. Pasalnya, mereka menelan tiga hasil imbang dan satu kekalahan di empat pertandingan terakhirnya.

Meski demikian, Klopp tidak melihat Man City sudah keluar dari perburuan gelar juara musim ini. Walaupun, Liverpool dan Arsenal meraih hasil yang positif, menurutnya akan sangat konyol jika mencoret Man City dari perburuan mahkota juara secepat ini.

“Jika seseorang mencoret Man City (dalam perburuan gelar), itu akan menjadi lelucon terbesar dalam sejarah sepakbola,” kata Klopp, dilansir dari Sky Sports, Jumat (8/12/2023).

“Arsenal sedang berjuang dan memiliki pengalaman serupa yang kami alami (kemenangan dramatis vs Fulham). Rasanya sangat menyenangkan. Tetapi semua akan memulai pertandingan berikutnya dengan skor 0-0,” sambungnya.