HOME BOLA LIGA INGGRIS

Anthony Santos Berang dengan Kritikan Legenda Manchester United: Tidak Membangun!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |04:26 WIB
Anthony Santos Berang dengan Kritikan Legenda Manchester United: Tidak Membangun!
Antony dos Santos gerah terus-terusan dikritik legenda Manchester United (Foto: Reuters/Scott Heppell)
A
A
A

MANCHESTER - Antony dos Santos berang dengan kelakuan para legenda Manchester United yang kerap mengkritiknya. Menurutnya, kritik yang dilontarkan Gary Neville dkk sama sekali tidak membangun.

Sekadar informasi, Antony sudah tampil sebanyak 15 kali bersama Man United di semua kompetisi musim ini. Namun pemain asal Brasil itu masih minim kontribusi.

Antony Santos beraksi pada laga Arsenal vs Manchester United (Foto: Reuters/David Klein)

Eks pemain Ajax Amsterdam itu belum sama sekali menyumbang gol maupun assist. Belum lagi terdapat insiden di luar lapangan, di mana sebagian wanita mengaku pernah menjadi korban kekerasan oleh Antony.

Tak ayal Antony pun banjir kritikan, utamanya dari para legenda Man United. Sebagai contoh, Neville mengkritik pemain berusia 23 tahun itu usai Iblis Merah dihajar Manchester City 0-3 di Stadion Old Trafford pada 29 Oktober 2023.

Kritik Neville dilontarkan mengenai Antony yang terlibat keributan dengan penggawa Man City Jeremy Doku. Menurutnya, sang pemain layak diganjar kartu merah akibat perbuatan tersebut.

“Itu benar-benar konyol, saya akan mengusirnya begitu saja (jika jadi wasit). Benar-benar konyol dari Antony. Ini memalukan,” kata Neville dilansir dari Give Me Sports.

Halaman:
1 2
      
