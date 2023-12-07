Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Habis Kontrak Bersama sang Klub, Nomor 1 Saingan Pratama Arhan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:10 WIB
Setidaknya ada tiga pemain Timnas Indonesia yang kontraknya akan habis dalam waktu dekat (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain abroad Timnas Indonesia yang habis kontrak bersama sang klub akan diulas Okezone. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- era kepelatihan Shin Tae-yong memang banyak diperkuat oleh pemain abroad alias berkarier di luar negeri.

Di antaranya, yakni Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht), Elkan Baggott (Ipswich Town), Jordi Amat (JDT), Shayne Pattynama (Viking FK), Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze, dan Saddil Ramdani (Sabah FC).

Timnas Indonesia

Menariknya, dari sembilan pemain abroad Timnas Indonesia di atas, tiga di antaranya harus rela berpisah dengan klubnya. Sebab, mereka akan segera habis kontraknya. Siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Habis Kontrak Bersama sang Klub:

3. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, akan habis kontraknya bersama klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Jeonnam Dragons, pada 31 Desember 2023. Bek kanan 24 tahun ini bergabung dengan Jeonnam Dragons pada Januari 2023.

Asnawi kerap dimainkan bersama Jeonnam Dragons di Liga 2 Korea Selatan 2023 dengan mencatatkan 26 penampilan dan 2 assist. Sejauh ini, belum diketahui ke mana pemain asal Makassar itu bakal berlabuh. Ia sebelumnya sempat diisukan gabung Persib Bandung.

Telusuri berita bola lainnya
