5 Pemain Timnas Indonesia yang Aksinya Paling Dinantikan di Piala Asia 2023, Nomor 1 Main di Klub Liga Inggris!

5 Pemain Timnas Indonesia yang Aksinya Paling Dinantikan di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang aksinya paling dinantikan di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia segrup dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam di Grup D Piala Asia 2023 yang dijadwalkan akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar.

Timnas Indonesia lebih dulu bersua Irak pada 15 Januari 2024, kemudian melawan Vietnam pada 19 Januari 2024 dan kontra Jepang pada 24 Januari 2024. Sebagai persiapan, Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024.

Meski belum ada pemanggilan resmi dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hingga saat ini, Okezone memprediksi sudah ada 5 pemain Indonesia yang aksinya paling dinantikan di Piala Asia 2023. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Aksinya Paling Dinantikan di Piala Asia 2023:

5. Marselino Ferdinan





Marselino Ferdinan saat ini bermain untuk klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Pemain 19 tahun ini merupakan sosok gelandang serang kreatif yang kerap menciptakan peluang dengan skill, umpan-umpan memanjakan, dan pergerakannya.

Sayangnya, Marselino Ferdinan absen saat Timnas Indonesia bersua Brunei Darussalam, Irak dan Filipina karena cedera hamstring. Namun, KMSK Deinze membagikan kabar gembira bahwa kondisi sang pemain sudah pulih dan mulai berlatih normal bersama skuad berjuluk The Orange Black itu.

4. Ivar Jenner





Ivar Jenner merupakan gelandang potensial yang kini bermain untuk FC Utrecht. Sayangnya, pemain 19 tahun ini mengalami cedera sehingga absen saat Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam, Irak, dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ivar Jenner terakhir kali membela Tim Merah Putih pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pad awal September 2023 dan menyumbang satu gol ke gawang Timnas Turkmenistan U-23. Kabar baiknya, cederanya perlahan sudah mulai membaik. Ia siap untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.