Sama-Sama Bermain di Inggris, Ini Statistik Perbandingan Justin Hubner vs Elkan Baggott

SAMA-SAMA bermain di Inggris, ini statistik perbandingan Justin Hubner vs Elkan Baggott. Kedua pemain kini sama-sama akan membela Timnas Indonesia.

Kabar bahagia didapat pecinta sepakbola Indonesia. Pasalnya, pemain muda yang kini berseragam klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner, telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepastian itu didapat setelah kapten Wolverhampton U-21 tersebut mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Dengan hal ini, maka Hubner telah diperbolehkan untuk bermain di Timnas Indonesia sembari menunggu perpindahan federasi ke FIFA.

Kini, Timnas Indonesia memiliki dua orang bek tengah tangguh yang bermain di Liga Inggris. Sebelumnya, lebih dulu ada nama Elkan Baggot yang merupakan bagian dari tim Ipswich Town, kesebelasan kasta kedua di Liga Inggris.

Selain sama-sama bermain di Inggris, Hubner dan Baggot juga memiliki karakteristik yang sama, yakni pemain berkaki kiri. Lantas bagaimana perbandingan statistik keduanya?

Elkan Baggott

Sejak awal, Elkan bergabung dengan akademi Ipswich Town. Bersama tim muda tim berjuluk The Tractors itu, dia bermain di berbagai turnamen seperti FA Youth Cup hingga EFL Trophy.

Perlahan, Elkan yang terbilang sukses di tim muda mulai promosi ke tim senior. Namun sayangnya, dirinya lebih banyak menjalani masa peminjaman ke klub lain seperti King's Lynn Town, Gillingham FC, serta Cheltenham Town.

Namun pada musim ini, Elkan sukses bertahan di Ipswich Town dan menjadi andalan di lini bertahan khususnya di ajang Carabao Cup (Piala Liga Inggris). Sepanjang kariernya, dia telah bermain dalam 48 laga dengan torehan lima gol.

Penampilan terbanyaknya terjadi di kasta keempat Liga Inggris (League Two), yakni sebanyak 19 laga dan juga kasta ketiga (League One) sebanyak tiga laga. Selain itu, Elkan juga telah memiliki pengalaman menghadapi tim-tim papan atas Liga Inggris di ajang Piala FA dan juga Carabao Cup.