Mikel Arteta Siap Lepas Bek Arsenal Ini ke AC Milan pada Januari 2024, Siapa Dia?

MILAN – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dilaporkan siap melepas satu beknya ke AC Milan pada Januari 2024 saat bursa transfer musim dingin dibuka. Pemain yang dimaksud adalah Jakub Kiwior.

Menurut kabar yang beredar di Italia, Milan diperkirakan bakal berburu bek tengah baru pada Januari 2024. Pasalnya, mereka saat ini tengah mengalami krisis di posisi tersebut.

Malick Thiaw, Simon Kjaer, Mattia Caldara, Marco Pellegrino, dan Pierre Kalulu semuanya cedera. Alhasil, hanya tersisa Fikayo Tomori sebagai satu-satunya opsi di pos bek tengah.

Oleh karena itu, menurut laporan Football Italia yang dilansir pada Kamis (7/12/2023), Rossoneri -julukan AC Milan- menjadikan bek Arsenal, Jakub Kiwior, sebagai target utama. Pengalamannya bermain untuk Spezia sebelum bergabung dengan sang raksasa Liga Inggris menjadi salah satu alasannya.