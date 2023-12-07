Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Siap Lepas Bek Arsenal Ini ke AC Milan pada Januari 2024, Siapa Dia?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |00:05 WIB
Mikel Arteta Siap Lepas Bek Arsenal Ini ke AC Milan pada Januari 2024, Siapa Dia?
Mikel Arteta dan para pemain Arsenal. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dilaporkan siap melepas satu beknya ke AC Milan pada Januari 2024 saat bursa transfer musim dingin dibuka. Pemain yang dimaksud adalah Jakub Kiwior.

Menurut kabar yang beredar di Italia, Milan diperkirakan bakal berburu bek tengah baru pada Januari 2024. Pasalnya, mereka saat ini tengah mengalami krisis di posisi tersebut.

Jakub Kiwior

Malick Thiaw, Simon Kjaer, Mattia Caldara, Marco Pellegrino, dan Pierre Kalulu semuanya cedera. Alhasil, hanya tersisa Fikayo Tomori sebagai satu-satunya opsi di pos bek tengah.

Oleh karena itu, menurut laporan Football Italia yang dilansir pada Kamis (7/12/2023), Rossoneri -julukan AC Milan- menjadikan bek Arsenal, Jakub Kiwior, sebagai target utama. Pengalamannya bermain untuk Spezia sebelum bergabung dengan sang raksasa Liga Inggris menjadi salah satu alasannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657917/derby-panas-borussia-momen-spesial-kevin-diks-di-bundesliga-eksklusif-di-rcti-eba.webp
Derby Panas Borussia, Momen Spesial Kevin Diks di Bundesliga Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/appi_dan_ileague_menggelar_penggalangan_dana_untu.jpg
APPI dan I.League Lelang Jersey Demi Korban Bencana Sumatra, Tembus Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement