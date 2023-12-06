Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ilkay Gundogan Ucapkan Salam Hangat untuk Indonesia Usai Timnas Jerman U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:43 WIB
Ilkay Gundogan Ucapkan Salam Hangat untuk Indonesia Usai Timnas Jerman U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023
Pemain Barcelona, Ilkay Gundogan. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
ILKAY Gundogan ucapkan salam hangat untuk Indonesia usai Timnas Jerman U-17 menjadi juara Piala Dunia U-17 2023. Ajang sepakbola paling bergengsi kelompok umur tersebut kini telah usai dengan menorehkan beragam cerita.

Salah satunya adalah kepastian Timnas Jerman U-17 sebagai kampiun untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia U-17. Tim asuhan Christian Wuck berhasil tampil apik di partai final dengan melawan Timnas Prancis U-17.

Sempat imbang 2-2 dalam waktu normal, Jerman U-17 akhirnya mengakhiri pertandingan sebagai pemenang lewat drama adu penalti dengan skor 4-3.

Kemenangan tim junior Timnas Jerma itun membuat Ilkay Gundogan bangga. Ia tidak hanya mengucapkan selamat kepada Timnas Jerman U-17 saja, namun juga memberikan salam hangat bagi Indonesia.

Timnas Jerman U-17 juara Piala Dunia U-17 2023

“Pujian besar kepada para pemain, mereka berjuang dengan sangat baik dan sekarang menjadi juara dunia U-17," ujar Gundogan dikutip dari DFB, Rabu (6/12/2023).

“Selamat merayakan dan salam untuk Indonesia,” lanjutnya.

Penyelenggaraan kompetisi Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia memang tergolong sukses. Bahkan usai gelaran tersebut FIFA mendorong Indonesia untuk dicalonkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2025 mendatang.

