HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Eropa 2024: Mario Balotelli Optimis Timnas Italia Bisa Bersaing di Grup Neraka

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |06:04 WIB
Piala Eropa 2024: Mario Balotelli Optimis Timnas Italia Bisa Bersaing di Grup Neraka
Timnas Italia tergabung di Grup B bersama Spanyol, Kroasia dan Albania di Piala Eropa 2024 (Foto: FIFA)
MIlAN - Mantan pemain AC Milan, Mario Balotelli memprediksi Timnas Italia dapat bersaing pada Piala Eropa 2024. Sebab, timnya punya skuad yang berkulitas dan berpengalaman untuk ajang tersebut.

Sebagaimana diketahui, Gli Azzurri -julukan Italia- tergabung di Grup B yang dijuluki "grup neraka". Sebab, Italia akan melawan Spanyol, Kroasia, dan Albania.

Balotelli mengatakan tim-tim lawan pastinya akan memperhitungkan Italia dalam ajang tersebut. Namun, itu jangan membuat Italia besar kepala dan jangan memandang remeh lawan.

"Italia selalu membuat takut semua orang, percayalah. Spanyol dan Kroasia, mereka tidak senang menghadapi kami," kata Balotelli dilansir dari Tuttomercato, Selasa (5/12/2023).

Pemain berusia 33 tahun itu mengatakan persaingan Grup B pastinya akan cukup ketat dalam mempertebutkan tiket 16 besar. Namun, dia pastikan Italia menyiapkan diri untuk ajang tersebut dengan maksimal.

"Grup ini berada pada level tinggi, tapi kami bisa melakukannya," katanya.

