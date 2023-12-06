Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Peringatan dari PT LIB, Suporter Bandel Bisa Ditangguhkan Hadir ke Stadion dalam Ajang Liga 2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:06 WIB
Peringatan dari PT LIB, Suporter Bandel Bisa Ditangguhkan Hadir ke Stadion dalam Ajang Liga 2
PT LIB luncurkan Fan ID yang dapat menyortir suporter bandel. (Foto: PT LIB)
A
A
A

JAKARTA – PT Liga Indonesia Baru (LIB) meluncurkan Liga Fan ID yang merupakan aplikasi bagi suporter membeli tiket laga Liga 2. Aplikasi itu pun dapat menyortir suporter yang masih bandel.

Nantinya, suporter-suporter Liga 2 diwajibkan terdaftar dalam aplikasi itu. Suporter yang bandel pun bisa saja ditangguhkan sementara waktu dalam mendapatkan akses membeli tiket untuk menyaksikan laga tim kebanggaanya sebagai efek jera.

Pertandingan di Liga 2

Humas PT LIB, Sabina Katya, mengatakan Liga Fan ID akan bermanfaat agar pihak operator mudah untuk melakukan tracking oknum suporter yang berulah saat menonton Liga 2. Jadi, data suporter itu akan tercatat dengan jelas demi mengontrol perilaku suporter.

"Kami ingin mengantisipasi insiden-insiden yang sering terjadi. Jadi, kami bisa track oknum-oknum yang nakal, suka bikin ulah,” kata Sabina dalam konferensi pers di My Ten Spark Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

"Kami ingin meminimalisir. Oleh karena itu, kami buat ticketing yang terintegrasi. Fan ID juga melancarkan penjualan tiket, ini bisa diverifikasi oleh klub dan komunitas (soal suporternya)," tambahnya.

Topik Artikel :
PT LIB Liga 2 2023-2024 Liga 2
