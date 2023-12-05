Persipura Jayapura Dipastikan ke Playoff Degradasi Liga 2 2023-2024!

PERSIPURA Jayapura dipastikan ke playoff degradasi Liga 2 2023-2024. Sebab, Mutiara Hitam gagal menembus posisi tiga teratas di Grup 4 Liga 2.

Sekadar informasi, Liga 2 2023-2024 memainkan format berbeda. Sebanyak 28 kesebelasan dibagi ke dalam empat grup berisi masing-masing tujuh tim.

Tiga klub teratas di setiap grup akan lolos ke babak 12 besar. Sementara itu, empat klub terbawah di masing-masing grup dipastikan masuk ke playoff degradasi Liga 2!

Babak playoff degradasi juga akan kembali memainkan fase grup. Sebanyak 16 tim itu nanti akan dibagi ke dalam empat grup berisi masing-masing empat kesebelasan.

Dua tim terbawah di setiap klub akan didegradasi ke Liga 3. Hal itu tentu sangat dihindari oleh semua peserta babak playoff degradasi agar tidak turun kasta.