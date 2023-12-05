Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persipura Jayapura Dipastikan ke Playoff Degradasi Liga 2 2023-2024!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:02 WIB
Persipura Jayapura Dipastikan ke Playoff Degradasi Liga 2 2023-2024!
Persipura Jayapura dipastikan ke playoff degradasi Liga 2 2023-2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

PERSIPURA Jayapura dipastikan ke playoff degradasi Liga 2 2023-2024. Sebab, Mutiara Hitam gagal menembus posisi tiga teratas di Grup 4 Liga 2.

Sekadar informasi, Liga 2 2023-2024 memainkan format berbeda. Sebanyak 28 kesebelasan dibagi ke dalam empat grup berisi masing-masing tujuh tim.

Persipura Jayapura

Tiga klub teratas di setiap grup akan lolos ke babak 12 besar. Sementara itu, empat klub terbawah di masing-masing grup dipastikan masuk ke playoff degradasi Liga 2!

Babak playoff degradasi juga akan kembali memainkan fase grup. Sebanyak 16 tim itu nanti akan dibagi ke dalam empat grup berisi masing-masing empat kesebelasan.

Dua tim terbawah di setiap klub akan didegradasi ke Liga 3. Hal itu tentu sangat dihindari oleh semua peserta babak playoff degradasi agar tidak turun kasta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/49/3058225/liga-2-2024-2025-dimulai-7-september-2024-persibo-bojonegoro-vs-gresik-united-jadi-laga-pembuka-g74oSiR8SF.jpg
Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/49/3027400/kisah-perjuangan-psbs-biak-juara-liga-2-2023-2024-bukti-manajemen-yang-sehat-GcSJX2Dxnn.jpg
Kisah Perjuangan PSBS Biak Juara Liga 2 2023-2024, Bukti Manajemen yang Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/49/2991951/persikab-kabupaten-bandung-tak-tahu-penyebab-disanksi-fifa-NYmITTe0kU.jpg
Persikab Kabupaten Bandung Tak Tahu Penyebab Disanksi FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/49/2983558/kisah-haru-beto-goncalves-pemain-gaek-43-tahun-yang-juara-liga-2-secara-beruntun-Takus8GCMb.jpg
Kisah Haru Beto Goncalves, Pemain Gaek 43 Tahun yang Juara Liga 2 Secara Beruntun!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657453/dramatis-timnas-voli-putra-indonesia-pastikan-tiket-final-usai-sikat-vietnam-dml.jpg
Dramatis, Timnas Voli Putra Indonesia Pastikan Tiket Final usai Sikat Vietnam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/putri_kw.jpg
Dramatis! Putri KW Tersungkur usai Duel Sengit Lawan Akane di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement