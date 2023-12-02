Malut United Kalahkan Perserang Serang 1-0 di Liga 2 2023-2024, Imran Nahumarury: Ini untuk Maluku Utara

MALUT United kalahkan Perserang Serang 1-0 di Liga 2 2023-2024, pelatih Imran Nahumarury mempersembahkannya untuk masyarakat Maluku Utara. Malut United sukses mengklaim tiga poin penuh dalam lawatan ke Stadion Maulana Yusuf, Sabtu (2/12/2023) sore tadi WIB.

Jose Wilkson mencetak satu-satunya gol dalam laga ini, yang diukiirnya pada menit ke-68. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang Perserang setelah tendangan bebas Dave Mustaine tak diantisipasi dengan baik oleh kiper Perserang.

Setelah laga, pelatih Imran Nahumarury mempersembahkan tiga poin penting ini bagi masyarakat Maluku Utara. Sebab, Malut United memang didirikan atas dasar menyatukan masyarakat Maluku Utara.

"Kemenangan berharga atas Perserang kami persembahkan untuk masyarakat Maluku Utara di mana pun berada,” kata Imran, sebagaimana keterangan yang diterima oleh Okezone.

Gol semata wayang dari Wilkson sudah cukup untuk menghasilkan kemenangan bagi Laskar Kie Raha – julukan Malut United. Kemenangan atas Perserang bernilai tinggi karena terwujud saat Bagus Nirwanto dkk. tengah bersaing ketat menuju babak 12 besar Liga 2 2023-2024.

Itu merupakan gol ketiga dari tiga laga yang dilakoni oleh Wilkson sejak gabung Malut United di paruh kedua Liga 2 2023-2024. Namun, Imran ingin memuji semua pemain yang menunjukkan sikap tak mau kalah meski kelelahan karena padatnya jadwal.