Liga 2 2023-2024: Kunci Malut United Raih 1 Poin saat Hadapi PSIM Yogyakarta

DUEL Malut United kontra PSIM Yogyakarta dalam ajang Liga 2 2023-2024 harus berakhir dengan skor 1-1. Pelatih kepala Malut United, Imran Nahumarury, pun membeberkan kunci timnya bisa merebut 1 poin dalam laga itu.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Malut United kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Sabtu 25 November 2023. Atmosfer luar biasa yang tercipta dalam laga itu karena kehadiran 9.292 suporter Laskar Mataram. Para pendukung tim tuan rumah tak berhenti memberikan dukungan.

Alhasil, Malut United harus berjuang keras untuk keluar dari tekanan di hadapan ribuan pendukung lawan. Gemuruh suporter Laskar Mataram di Stadion Mandala Krida membuat skuad asuhan coach Imran Nahumarury perlu waktu lama untuk menemukan bentuk permainan.

Laskar Kie Raha baru bisa masuk ke kotak penalti PSIM pada menit ke-22 lewat pergerakan Hari Nur Yulianto. Di sisi lain, tim tuan rumah tampil menekan sejak awal hingga menciptakan sejumlah peluang yang merepotkan kiper Malut United, Aldhila Ray Redondo.

Pada babak pertama, Malut United hanya mencatatkan satu shot on target. Sementara itu, PSIM sukses melancarkan 3 tembakan tepat sasaran dari 10 kali percobaan.

Salah satu peluang untuk PSIM lahir dari eksekusi penalti. Malut United terhindar dari kebobolan berkat penyelamatan gemilang Redondo yang mampu membaca arah tembakan striker asing PSIM, Augusto Neto.

Memasuki babak kedua, pergantian pemain membuat perubahan nyata pada Malut United dan mulai menemukan bentuk permainan yang diinginkan. Bahkan, Jose Wilkson langsung mencetak gol setelah menyambut umpan silang Hari Nur pada menit ke-47.

Hal ini tak lepas dari perubahan yang dibuat pada babak kedua. Coach Imran mengubah strategi menyerang untuk menembus pertahanan PSIM yang terbukti solid seusai mencatatkan clean sheet pada dua laga kandang terakhir melawan Persikab Kabupaten Bandung dan Perserang Serang.

Imran Nahumarury mengatakan sepakbola tidak hanya soal menang dan kalah. Di samping itu, masih ada aspek yang tak kalah penting, yaitu atmosfer, kelancaran, dan keamanan pertandingan.

"Pertandingan melawan PSIM menyajikan sepakbola yang kita rindukan. Malut United merasakan atmosfer yang luar biasa,” jelas Imran Nahumarury, dikutip Senin (27/11/2023).

"Kami melakukan perubahan yang berdampak sangat baik. Memang pemain belum bisa menerapkan game plan pada awal laga, tetapi Malut United bermain lebih baik di babak kedua," lanjutnya.