Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Bek Andalan Bajul Ijo Dipastikan Absen

SURABAYA - Persebaya Surabaya dipastikan tanpa bek asing andalan mereka, yakni Dusan Stevanovic saat menjamu Persija Jakarta di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 15.00 WIB. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh dokter tim Persebaya, Ahmad Ridhoi yang menyebut Stevanovic mengalami cedera.

Menurut laporan dari Ahmad Ridhoi, pemain berpaspor Serbia itu mengalami cedera engkel. Stevanovic pun terpaksa absen hingga empat pekan kedepan.

Cedera yang dialami Stevanovic itu pun didapatnya saat berhadapan melawan RANS Nusantara FC pada Jumat 1 Desember 2023 yang berakhir imbang 0-0. Tentu absennya Stevanovic bakal jadi kerugian untuk Persebaya, sebab ia selalu menjadi andalan tim berjuluk Bajul Ijo itu dalam menjaga lini pertahanan.

Sejak didatangkan pada Juli lalu, Stevanovic mampu mencatatkan statistik yang baik. Dia dipercaya tampil 17 kali dan bisa mencetak dua gol meski berperan sebagai bek.

"Kemarin kalau lihat dari replay atau penjelasan pemainnya, itu fifty-fifty bolanya. Terus engkelnya mengalami twist (terkilir). Terus ya itu dia merasa sakit. Kami tidak mau terburu-buru dalam memeriksa. Tetapi kemungkinan dia bakal absen selama empat pekan,” jelas Ahmad dalam rilis LIB, Rabu (6/12/2023).