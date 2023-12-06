Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Bek Andalan Bajul Ijo Dipastikan Absen

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |06:35 WIB
Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Bek Andalan Bajul Ijo Dipastikan Absen
Sesi latihan Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya dipastikan tanpa bek asing andalan mereka, yakni Dusan Stevanovic saat menjamu Persija Jakarta di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 15.00 WIB. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh dokter tim Persebaya, Ahmad Ridhoi yang menyebut Stevanovic mengalami cedera.

Menurut laporan dari Ahmad Ridhoi, pemain berpaspor Serbia itu mengalami cedera engkel. Stevanovic pun terpaksa absen hingga empat pekan kedepan.

Cedera yang dialami Stevanovic itu pun didapatnya saat berhadapan melawan RANS Nusantara FC pada Jumat 1 Desember 2023 yang berakhir imbang 0-0. Tentu absennya Stevanovic bakal jadi kerugian untuk Persebaya, sebab ia selalu menjadi andalan tim berjuluk Bajul Ijo itu dalam menjaga lini pertahanan.

Sejak didatangkan pada Juli lalu, Stevanovic mampu mencatatkan statistik yang baik. Dia dipercaya tampil 17 kali dan bisa mencetak dua gol meski berperan sebagai bek.

Dusan Stevanovic

"Kemarin kalau lihat dari replay atau penjelasan pemainnya, itu fifty-fifty bolanya. Terus engkelnya mengalami twist (terkilir). Terus ya itu dia merasa sakit. Kami tidak mau terburu-buru dalam memeriksa. Tetapi kemungkinan dia bakal absen selama empat pekan,” jelas Ahmad dalam rilis LIB, Rabu (6/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/11/1657479/hasil-futsal-sea-games-2025--duel-ketat-timnas-futsal-putra-indonesia-taklukkan-malaysia-ozf.jpg
Hasil Futsal SEA Games 2025 : Duel Ketat, Timnas Futsal Putra Indonesia Taklukkan Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/napoli.jpg
Napoli Hajar AC Milan, Lolos ke Final Supercoppa Italia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement