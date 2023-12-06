Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Aura Piala Dunia U-17 2023 Akan Warnai Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Stadion GBT

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |05:44 WIB
Liga 1 2023-2024: Aura Piala Dunia U-17 2023 Akan Warnai Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Stadion GBT
Stadion GBT bakal kembali dipenuhi suporter Persebaya Surabaya di laga kontra Persija Jakarta (Foto: laman resmi Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Persebaya Surabaya tengah semringah lantaran bisa menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk menjamu Persija Jakarta pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Yang lebih spesialnya lagi, laga ini akan dihiasi aura Piala Dunia U-17 2023.

Penantian panjang Persebaya untuk berkandang kembali di Stadion GBT akhirnya usai juga. Sebelumnya, Bajul Ijo -julukan Persebaya- sempat pusing tujuh keliling mencari venue kandang.

Laga kandang kontra PSIS Semarang pun harus ditunda lantaran Stadion GBT masih dalam proses penataan ulang usai dipakai Piala Dunia U-17 2023. Kini, Persebaya bisa bernafas lega sebab mereka sudah bisa menggunkana kembali Stadion GBT sebagai kandang mereka.

Menariknya, Persebaya akan mengadopsi aura Piala Dunia U-17 2023 pada laga kandang mereka di sisa musim Liga 1 2023-2024, dari mulai pengosongan area perimeter jenis kendaraan hingga area parkir khusus. Seperti pada Piala Dunia U-17 2023 lalu, hanya kendaraan berstiker khusus yang bisa memasuki area stadion.

“Kami dari Persebaya bertekad, untuk meneruskan apa-apa yang baik di Piala Dunia, Semuanya dilakukan untuk stadion yang lebih nyaman untuk seluruh penonton,” kata Sekretaris Tim Persebaya, Ram Surahman dilansir laman resmi klub, Selasa (7/12/2023).

Yang lebih spesial lagi, lawan Persebaya pada laga kandang selanjutnya adalah Persija yang merupakan klub besar. Laga ini akan dihelat pada Sabtu (9/12/2023) mendatang.

“Betul, surat izin penggunaan GBT sudah kami dapatkan. Sekarang jalan proses perizinan dan tinggal rakor keamanan,” ujar Ram Surahman.

“Terima kasih kepada Pak Wali Kota Eri Cahyadi beserta jajaran Disbudporapar yang memberikan izin,” lanjutnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
