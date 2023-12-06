Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Meski Susah Payah Kalahkan Luton Town, Mikel Arteta Puas dengan Permainan Arsenal

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |08:13 WIB
Meski Susah Payah Kalahkan Luton Town, Mikel Arteta Puas dengan Permainan Arsenal
Arsenal menang dramatis 4-3 atas Luton Town di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LUTON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, puas dengan permainan The Gunners kala menang 4-3 atas Luton Town di pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024, pada Rabu (6/12/2023) dini hari WIB. Meski sejatinya Arsenal menang dengan susah payah, Arteta justru menikmati laga tersebut lantaran senang melihat anak buahnya berjuang sampai akhir demi memeti kemenangan

Momen yang paling berkesan dalam laga yang dihelat di Kenilworth Road, Luton itu adalah ketika Arsenal mampu membalikkan keadaan yang awalnya 2-3 menjadi 4-3. Arteta pun menilai laga tersebut menjadi malam yang amat spesial.

"Saya sangat menikmatinya, terutama bagian akhir. Hal yang luar biasa tentang sepakbola, emosi dan momen yang Anda jalani bersama banyak orang. Itu adalah malam yang istimewa," ujar Arteta dalam rilis resmi klub, Rabu (6/12/2023).

Arteta juga memuji atmoser di stadion tim tuan rumah. Dia pun mengapresiasi cara bermain tim lawan.

Luton Town vs Arsenal

Arteta mengakui permainan Luton cukup merepotkan Arsenal untuk memetik kemenangan. Beruntung para penggawa Arsenal tak pantang menyerah dan mampu bangkit di akhir babak kedua.

"Penghargaan untuk Luton atas atmosfer luar biasa yang mereka ciptakan, cara mereka bermain, cara mereka dilatih, mereka membuat hidup kami sangat sulit, namun kami berhasil meraih kemenangan. Ketahanan, karakter dan kualitas yang ditunjukkan tim, dan betapa kami menginginkannya, itu luar biasa," sambung Arteta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657583/atletnya-raih-2-emas-sea-games-2025-exist-ingin-terus-berkontribusi-untuk-indonesia-nrq.jpg
Atletnya Raih 2 Emas SEA Games 2025, Exist Ingin Terus Berkontribusi untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/greg_nwokolo.jpg
Greg Nwokolo Sentil PSSI! Pelatih Baru Timnas Indonesia Wajib Beri Hasil Instan, Bukan Janji Proses
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement