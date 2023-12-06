Meski Susah Payah Kalahkan Luton Town, Mikel Arteta Puas dengan Permainan Arsenal

LUTON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, puas dengan permainan The Gunners kala menang 4-3 atas Luton Town di pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024, pada Rabu (6/12/2023) dini hari WIB. Meski sejatinya Arsenal menang dengan susah payah, Arteta justru menikmati laga tersebut lantaran senang melihat anak buahnya berjuang sampai akhir demi memeti kemenangan

Momen yang paling berkesan dalam laga yang dihelat di Kenilworth Road, Luton itu adalah ketika Arsenal mampu membalikkan keadaan yang awalnya 2-3 menjadi 4-3. Arteta pun menilai laga tersebut menjadi malam yang amat spesial.

"Saya sangat menikmatinya, terutama bagian akhir. Hal yang luar biasa tentang sepakbola, emosi dan momen yang Anda jalani bersama banyak orang. Itu adalah malam yang istimewa," ujar Arteta dalam rilis resmi klub, Rabu (6/12/2023).

Arteta juga memuji atmoser di stadion tim tuan rumah. Dia pun mengapresiasi cara bermain tim lawan.

Arteta mengakui permainan Luton cukup merepotkan Arsenal untuk memetik kemenangan. Beruntung para penggawa Arsenal tak pantang menyerah dan mampu bangkit di akhir babak kedua.

"Penghargaan untuk Luton atas atmosfer luar biasa yang mereka ciptakan, cara mereka bermain, cara mereka dilatih, mereka membuat hidup kami sangat sulit, namun kami berhasil meraih kemenangan. Ketahanan, karakter dan kualitas yang ditunjukkan tim, dan betapa kami menginginkannya, itu luar biasa," sambung Arteta.