LIGA INDONESIA

Radja Nainggolan Percaya Diri Selamatkan Bhayangkara FC dari Degradasi Liga 1 2023-2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:03 WIB
Radja Nainggolan Percaya Diri Selamatkan Bhayangkara FC dari Degradasi Liga 1 2023-2024
Radja Nainggolan percaya diri selamatkan Bhayangkara FC dari jurang degradasi Liga 1 2023-2024 (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

RADJA Nainggolan percaya diri selamatkan Bhayangkara FC dari degradasi Liga 1 2023-2024. Sang gelandang asal Belgia keturunan Batak itu yakin segalanya biisa membaik.

Nainggolan baru saja resmi bergabung dengan The Guardians – julukan Bhayangkara FC. Eks pemain AS Roma dan Inter Milan ini didatangkan dengan harapan Bhayangkara FC bisa selamat dari jurang degradasi.

Radja Nainggolan

"Saya senang dapat kembali berada di sini, di Indonesia. Saya berada di tim yang berada di dasar klasemen liga. Saya percaya pada proyek besar di sini. Saya percaya semuanya bisa membaik, Maka mari bekerja bersama agar bisa tetap berada di divisi teratas,” ungkap Radja dalam rilis LIB, Selasa (5/12/2023).

Nantinya Bhayangkara FC akan menghadapai sang juara bertahan, PSM Makassar. Pertemuan itu segera berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, pada Jumat (8/12/2023).

Ini menjadi momen penting bagi Radja untuk debut. Pertemuan melawan PSM juga merupakan modal Radja untuk mendongkrak mental para penggawa The Guardian -julukan Bhayangkara- itu.

