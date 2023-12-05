Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Radja Nainggolan Ikut Rombongan Bhayangkara FC ke Makassar, Debut Kontra PSM Makassar?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |06:33 WIB
Radja Nainggolan Ikut Rombongan Bhayangkara FC ke Makassar, Debut Kontra PSM Makassar?
Radja Nainggolan resmi gabung Bhayangkara FC (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

RADJA Nainggolan dipastikan ikut rombongan Bhayangkara FC untuk laga kontra PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare. COO Bhayangkara FC, Sumardji, pun berbicara tentang kans sang gelandang untuk debut dalam laga itu.

The Guardians – julukan Bhayangkara – akan berhadapan dengan PSM Makassar dalam laga Liga 1 2023-2024 pada Jumat (8/12/2023) mendatang. Sebelumnya, laga debut Radja Nainggolan tertunda pada laga kontra Persikabo 1973 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang pada Minggu (3/12/2023).

Radja Nainggolan

Ketika itu, Radja masih berada di Brussels, Belgia dan belum diperkenalkan ke publik. Kini, usai diperkenalkan, peluang Radja untuk mencatatkan debut perdana bersama Bhayangkara FC amat terbuka.

COO Bhayangkara FC, Sumardji mengatakan Radja akan ikut bersama rombongan skuad Bhayangkara FC yang akan diberangkatkan ke Makassar. Total The Guardians akan membawa sebanyak 23 pemain.

“Memang kami besok akan berangkat, kami jam 20.00 WIB berangkat ke Makasaar, saya sudah sampaikan bahwa besok itu semua pemain ada 23 pemain akan dibawa ke Makassar termasuk Radja,” kata Sumardji pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Sumardji tak membantah sekaligus tak mengiyakan perihal kepastian debut perdana Radja di laga tersebut. Sebab tentu pemain berposisi gelandang itu harus beradaptasi lebih dulu dengan cuaca dan waktu di Indonesia.

“Sehingga mungkin besok Radja akan tahu bagaimana kondisi di Makassar, bagaimana kotanya bagaimana situasi di sana, karena dia baru pertama kali datang hari ini, besok akan ke Makassar,” tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Halaman:

1 2
