Resmi Diperkenalkan Bhayangkara FC, Radja Nainggolan Kenakan Nomor Punggung 10

JAKARTA - Bhayangkara Presisi Indonesia FC resmi memperkenalkan Radja Nainggolan sebagai rekrutan terbaru. Eks bintang top Eropa itu akan mengenakan nomor punggung 10.

Bhayangkara FC bermanuver untuk menyelamatkan diri dari zona degradasi. Untuk diketahui, tim berjuluk The Guardians masih mendekam di dasar klasemen Liga 1 2023-2024 dengan perolehan 11 poin dari 21 laga.

Sulitnya Bhayangkara FC lolos dari jurang degradasi menjado motivasi mereka untuk belanja besar-besaran. Salah satunya dengan mengontrak Radja Nainggolan dengan biaya yang tidak sedikit.

Bhayangkara FC pun resmi memperkenalkan eks bintang AS Roma dan Inter Milan ini. Proses perkenalan ini disampaikan oleh Sumardji selaku COO Bhayangkara FC.

"Malam ini saya mewakili manajemen Bhayangkara FC memperkenalkan rekrutan baru, pemain baru untuk memperkuat Bhayangkara FC, saudara Radja Nainggolan, welcome, jadi, kami memang di musim 2023 2024 ini di berupaya memperbaiki klasemen kami," kata Sumardji pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/12/2023).

"Dikarenakan kita tahu bahwa di putaran pertama Bhayangkara FC kesulitan keluar dari zona merah, maka kami di putaran kedua kami berupaya membenahi klub semakismal mungkin untuk keluar dari zona merah," tuturnya menambahkan.

Sumardji juga membeberkan nomor punggung yang akan dikenakan Radja. Pemain asal Belgia berdarah Batak ini dipastikan akan mengenakan nomor punggung 10.

"Maka demikian dengan kehadiran pemain baru kami semua berharap akan membawa situasi dan kondisi yang baru sehingga membawa aura positif untuk klub Bhayangkara FC untuk bisa bertahan di Liga 1, kaitannya dengan nomor punggung, Radja akan memakai nomor 10," jelas Sumardji.