HOME BOLA LIGA INDONESIA

COO Bhayangkara FC: Radja Nainggolan Tak Dapat Fasilitas Istimewa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:07 WIB
COO Bhayangkara FC: Radja Nainggolan Tak Dapat Fasilitas Istimewa
Radja Nainggolan akan memperkuat Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Radja Nainggolan)
A
A
A

JAKARTA – Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC, Sumardji, menyampaikan bahwa tidak ada fasilitas istimewa yang akan didapat Radja Nainggolan, Menurutnya, semua fasilitas yang diberikan sama seperti pada pemain asing yang ada di kubu The Guardian -julukan Bhayangkara FC.

Sumardji mengungkapkan perihal fasilitas sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dia juga menegaskan di kubu Bhayangkara FC tidak ada cerita mengistimewakan satu pemain, termasuk Radja Nainggolan yang kita tahu kiprahnya di Eropa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.

“Jadi kalau berkaitan dengan fasilitas sudah disepakati, dari awal kami bicara tidak ada keistimewaan,” ucap Sumardji kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

“Semuanya berjalan dengan sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan kemampuan kami di klub,” sambungnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu mengatakan kalau Radja Nainggolan akan mendapat seperti pemain asing lainnya. Seperti disediakan apartemen dan mobil. Pada intinya, Sumardji menegaskan Bhayangkara FC tidak akan mengistimewakan satu pemain.

“Jadi memang kami di klub, kalau pemain asing itu ada apartemen, ada mobil. Saya kira semuanya sama, tidak ada pengistimewaan, apartemen itu juga sama, enggak ada pengistimewaan,” terang Sumardji

Halaman:
1 2
      
