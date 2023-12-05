Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Klub Calon Kuat Juara Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Sudah Lama Tak Juara!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:51 WIB
5 Klub Calon Kuat Juara Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Sudah Lama Tak Juara!
Berikut 5 klub calon kuat juara Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 klub calon kuat juara Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada klub yang sudah lama sekali tak juara di Liga Inggris.

Persaingan di Liga Inggris 2023-2024 memang semakin seru. Setelah melalui 14 pekan, ada sederet tim yang berhasil unjuk gigi sehingga membuka peluang merebut gelar juara karena tengah bersaing di papan atas klasemen.

Bahkan, persaingan di papan atas klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 kini tak hanya diisi oleh klub-klub top. Lantas, siapa saja klub calon kuat juara Liga Inggris 2023-2024? Berikut 5 di antaranya.

5. Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur

Salah satu klub calon kuat juara Liga Inggris 2023-2024 adalah Tottenham Hotspur. Di musim ini, The Lilywhites -julukan Tottenham- tampil ciamik. Di bawah asuhan Ange Postecoglou, Tottenham total sudah meraih 27 poin.

Dari 14 laga yang telah dilakoni di Liga Inggris 2023-2024, Tottenham meraih 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Beberapa kemenangan Tottenham bahkan didapat kala melawan tim-tim top, seperti Liverpool (2-1) hingga Manchester United (2-0).

Tak ayal, Tottenham langsung mendapat sorotan lebih musim ini. Apalagi, kiprah apik ini diukir kala mereka sejatinya kehilangan sang bomber andalan, Harry Kane, yang pindah ke Bayern Munich.

Jika kinerja manis ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Son Heung-min cs bisa bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Pekan ini, Tottenham pun akan kembali berlaga di Liga Inggris 2023-2024 dengan melawan West Ham United.

4. Aston Villa

Aston Villa

Kemudian, ada Aston Villa. Tim yang satu ini juga secara mengejutkan bisa bersaing di papan atas klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Aston Villa kini menduduki peringkat keempat di klasemen Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-14. Pasukan Unai Emery yang mencatatkan 9 kemenangan, dua hasil imbang, dan 3 kekalahan total sudah meraih 29 poin, unggul 2 angka dari Tottenham yang menempati posisi kelima.

Dengan kondisi ini, Aston Villa pun bisa turut diperhitungkan dalam perebutan gelar juara musim ini. Syaratnya tentu saja, mereka perlu menjaga konsistensinya di laga-laga ke depan. Peluang itu tentu saja ada karena Aston Villa sendiri diketahui tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir di Liga Inggris.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657269/cerita-liquor-harrison-andoko-yang-pecahkan-rekor-nasional-bersama-timnya-di-sea-games-2025-ojb.webp
Cerita Liquor Harrison Andoko yang Pecahkan Rekor Nasional Bersama Timnya di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Thailand Perkasa di SEA Games 2025, Erick Thohir Jadikan Cambuk untuk Atlet Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement