5 Klub Calon Kuat Juara Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Sudah Lama Tak Juara!

5 klub calon kuat juara Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada klub yang sudah lama sekali tak juara di Liga Inggris.

Persaingan di Liga Inggris 2023-2024 memang semakin seru. Setelah melalui 14 pekan, ada sederet tim yang berhasil unjuk gigi sehingga membuka peluang merebut gelar juara karena tengah bersaing di papan atas klasemen.

Bahkan, persaingan di papan atas klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 kini tak hanya diisi oleh klub-klub top. Lantas, siapa saja klub calon kuat juara Liga Inggris 2023-2024? Berikut 5 di antaranya.

5. Tottenham Hotspur





Salah satu klub calon kuat juara Liga Inggris 2023-2024 adalah Tottenham Hotspur. Di musim ini, The Lilywhites -julukan Tottenham- tampil ciamik. Di bawah asuhan Ange Postecoglou, Tottenham total sudah meraih 27 poin.

Dari 14 laga yang telah dilakoni di Liga Inggris 2023-2024, Tottenham meraih 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Beberapa kemenangan Tottenham bahkan didapat kala melawan tim-tim top, seperti Liverpool (2-1) hingga Manchester United (2-0).

Tak ayal, Tottenham langsung mendapat sorotan lebih musim ini. Apalagi, kiprah apik ini diukir kala mereka sejatinya kehilangan sang bomber andalan, Harry Kane, yang pindah ke Bayern Munich.

Jika kinerja manis ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Son Heung-min cs bisa bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Pekan ini, Tottenham pun akan kembali berlaga di Liga Inggris 2023-2024 dengan melawan West Ham United.

4. Aston Villa





Kemudian, ada Aston Villa. Tim yang satu ini juga secara mengejutkan bisa bersaing di papan atas klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Aston Villa kini menduduki peringkat keempat di klasemen Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-14. Pasukan Unai Emery yang mencatatkan 9 kemenangan, dua hasil imbang, dan 3 kekalahan total sudah meraih 29 poin, unggul 2 angka dari Tottenham yang menempati posisi kelima.

Dengan kondisi ini, Aston Villa pun bisa turut diperhitungkan dalam perebutan gelar juara musim ini. Syaratnya tentu saja, mereka perlu menjaga konsistensinya di laga-laga ke depan. Peluang itu tentu saja ada karena Aston Villa sendiri diketahui tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir di Liga Inggris.