Nabil Asyura Harap Tembus Skuad Utama Persija Jakarta Usai Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Pemain Akademi Persija Jakarta Nabil Asyura mengatakan ingin dapat memperkuat tim senior agar tampil pada Liga 1 kelak. Sebab, itu mimpi terdekatnya saat ini dan akan berusaha keras mewujudkannya.

Pemain berposisi penyerang itu baru saja membela Timnas Indonesia U-17 pada Piala Dunia U-17 2023. Sayangnya, Nabil Asyura dan kawan-kawan tertahan dalam fase grup pesta sepak bola dunia usia muda tersebut.

Nabil mengatakan tampil di tim senior adalah target terdekatnya. Oleh dikarenakan, hal itu agar penampilanya dapat berkembang karena satu tim dengan pemain-pemain berkualitas.

"Kalau buat saya, berharap gitu (dapat menembus Persija senior)," kata Nabil di Jakarta belum lama ini.

Pemain berusia 17 berharap pelatih Persija Thomas Doll dapat memberikan kesempatan buatnya. Namun, dia yakin kesempatan itu akan datang di waktu yang tepat.

"Saya membantu di Piala Dunia U-17, berharap coach Persija utama melirik saya," imbuh pemain berpostur 176 cm itu.