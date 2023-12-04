Ungkap Kesan Mendalam dengan Sosok Bima Sakti, Nabil Asyura: Pemain Diminta Jangan Mudah Baperan

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia U-17, Nabil Asyura mengungkapkan kesan mendalam dengan pelatih Bima Sakti. Sang pelatih dianggap bisa mengelola kritikan yang datang agar para pemain tidak kebawa perasaan.

Nabil mengatakan memang selalu Piala Dunia U-17 tidak menggunakan media sosial. Sebab, itu agar semangatnya agar tidak terganggu dengan kritikan.

"Kalau dalam event Piala Dunia U-17 saya skip dulu main sosial media. Sebab, banyak yang kritik juga. Setiap pemain timnas biasa dibatasi main medsos," ucap Nabil di Jakarta belum lama ini.

Pemain Akademi Persija itu mengatakan dari tim pelatihmemang tidak ada larangan khusus. Namun, pesan Bima Sakti adalah para pemain ambil sisi positif saat dapat kritikan agar dapat makin berkembang.

"Mungkin kalo buat larangan coach Bima tidak ada larangan. Namun, mengingatkan jika ada kritikan terima dan jangan masukan ke dalam pikiran," katanya.