Gelandang Inter Milan Ragu Napoli Sudah Terlempar dari Persaingan Scudetto

NAPLES - Pemain Inter Milan Hakan Calhanoglu memastikan Napoli belum terlempar dari perebutan gelar juara Liga Italia 2023-2024. Tentunya tim tersebut masih menjadi pesaing I Nerazzurri.

Tim asuhan Simone Inzaghi baru saja baru saja menang 3-0 atas Napoli pada giornata 14 Liga Italia 2023-2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Senin (4/12/2023) dini hari WIB.

Calhanoglu mengatakan Napoli masih dalam jalur perebutan gelar juara. Oleh karena itu, Inter tetap memberikan perhatian khusus kepada I Partenopei sampai klasemen akhir nanti.

"Ya, ada 2-3 tim yang pasti bertarung. Kami tahu, Napoli adalah tim yang kuat, hari ini detail-detail kecil penting," kata Calhanoglu, dilansir dari Tuttomercato, Senin (4/12/2023).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan sangat senang timnya dapat menaklukan Napoli dalam laga itu. Dia menilai timnya kali ini mampu bermain lebih baik ketimbang tuan rumah.

"Kami lebih jernih dan konsentrasi dibandingkan mereka, kami menginginkan kemenangan ini," ujar gelandang berpaspor Turki itu.