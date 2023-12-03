Hasil Pahang FC vs JDT di Liga Super Malaysia 2023: Jordi Amat Cs Menang 2-0

PAHANG - Johor Darul Takzim (JDT) memetik kemenangan manis kala bertandang ke markas Pahang FC di laga pekan ke-25 Liga Super Malaysia 2023, pada Minggu (3/12/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Darul Makmur, tim yang diperkuat bek andalan Timnas Indonesia, Jordi Amat itu menang dengan skor 2-0.

Jordi Amat sendiri bermain apik selama 90 menit laga tersebut. Terbukti ia sukses menjaga lini pertahanan JDT tetap kukuh dan tak kebobolan saat menghadapi Sri Pahang FC.

Jordi Amat berperan penting dalam membantu JDT melanjutkan tren positif. JDT menunjukkan penampilan gemilang sepanjang musim ini.

Tim asuhan Solari Esteban itu masih belum terkalahkan dan hanya pernah imbang satu kali dalam 25 laga yang sudah dilewati. JDT sendiri sudah mengunci gelar juara Liga Super Malaysia 2023 pada akhir September kemarin.

Jalannya Pertandingan





JDT tampil menyerang sejak awal pertandingan. Mereka kerap melancarkan serangan yang cukup membuat lini pertahanan tim tuan rumah kewalahan.

Hanya butuh waktu enam menit bagi Jordi Amat dan kawan-kawan untuk unggul 1-0 dan mengambil alih pertandingan. Gol pertama malam hari ini dicetak oleh Heberty pada menit keenam.

Sri Pahang FC sempat mencoba untuk mengejar ketertinggalan, tetapi mereka kesulitan menembus lini pertahanan JDT. Sebaliknya, justru tim tamu yang mampu terus membombardir lini pertahanan Sri Pahang FC.