Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pahang FC vs JDT di Liga Super Malaysia 2023: Jordi Amat Cs Menang 2-0

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |21:36 WIB
Hasil Pahang FC vs JDT di Liga Super Malaysia 2023: Jordi Amat Cs Menang 2-0
Jordi Amat bantu JDT menang 2-0 atas Pahang FC di Liga Super Malaysia 2023. (Foto: Instagram/officialjohor)
A
A
A

PAHANG - Johor Darul Takzim (JDT) memetik kemenangan manis kala bertandang ke markas Pahang FC di laga pekan ke-25 Liga Super Malaysia 2023, pada Minggu (3/12/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Darul Makmur, tim yang diperkuat bek andalan Timnas Indonesia, Jordi Amat itu menang dengan skor 2-0.

Jordi Amat sendiri bermain apik selama 90 menit laga tersebut. Terbukti ia sukses menjaga lini pertahanan JDT tetap kukuh dan tak kebobolan saat menghadapi Sri Pahang FC.

Jordi Amat berperan penting dalam membantu JDT melanjutkan tren positif. JDT menunjukkan penampilan gemilang sepanjang musim ini.

Tim asuhan Solari Esteban itu masih belum terkalahkan dan hanya pernah imbang satu kali dalam 25 laga yang sudah dilewati. JDT sendiri sudah mengunci gelar juara Liga Super Malaysia 2023 pada akhir September kemarin.

Jalannya Pertandingan

Jordi Amat saat bela JDT. (Foto: Instagram/officialjohor)

JDT tampil menyerang sejak awal pertandingan. Mereka kerap melancarkan serangan yang cukup membuat lini pertahanan tim tuan rumah kewalahan.

Hanya butuh waktu enam menit bagi Jordi Amat dan kawan-kawan untuk unggul 1-0 dan mengambil alih pertandingan. Gol pertama malam hari ini dicetak oleh Heberty pada menit keenam.

Sri Pahang FC sempat mencoba untuk mengejar ketertinggalan, tetapi mereka kesulitan menembus lini pertahanan JDT. Sebaliknya, justru tim tamu yang mampu terus membombardir lini pertahanan Sri Pahang FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189963/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_ingin_bermain_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-biec_large.jpg
Bos JDT: Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/49/1656051/pembalap-muda-awhin-sanjaya-meninggal-dunia-di-final-sumatera-cup-prix-2025-nhx.webp
Pembalap Muda Awhin Sanjaya Meninggal Dunia di Final Sumatera Cup Prix 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/rizki_juniansyah_kanan.jpg
Makna di Balik Selebrasi Tentara Rizki Juniansyah, Bawa-Bawa Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement