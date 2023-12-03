Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Lapangan JIS Dipuji FIFA, Ratu Tisha Sebut Ada Peran Tenaga Ahli dari Australia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |09:30 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Lapangan JIS Dipuji FIFA, Ratu Tisha Sebut Ada Peran Tenaga Ahli dari Australia
Jakarta International Stadium jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/JakInStadium)
A
A
A

LAPANGAN Jakarta International Stadium (JIS) dipuji FIFA lantaran bisa menggelar 16 pertandingan dalam waktu berdekatan. Menanggapi hal tersebut, wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria menyebut ada peran tenaga ahli dari Australia dibalik betapa primanya performa rumput lapangan JIS.

Ya, JIS merupakan venue tersibuk di Piala Dunia U-17 2023. Total stadion yang terletak di Jakarta Utara itu menggelar 16 pertandingan dala kurun waktu 15 hari.

Meski sempat dikritik warganet karena warna rumputnya, JIS tetap mampu menggelar 16 pertandingan tersebut tanpa kendala berarti. Hanya ada satu masalah kala lapangan JIS tergenang saat diguyur hujan deras jelang laga perempat final antara Argentina U-17 kontra Brasil U-17.

Tak ayal lapangan JIS mendapat pujian dari Pitch Management FIFA. Bahkan JIS dinobatkan sebagai stadion terbaik ketimbang tiga venue lain di Piala Dunia U-17 2023.

“Visibilitas rumput yang baru tiga minggu dipasang memang belum maksimal namun pantulan dan aliran bola selama 16 laga di JIS merupakan yang terbaik diantara tiga venue lain,” tulis keterangan resmi Pitch Management FIFA pada rilis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI) beberapa waktu lalu.

Normalnya, sebuah stadion menggelar 16 pertandingan dalam kurun waktu empat bulan untuk menjaga kualitas rumput. Ratu Tisha kemudian memberkan salah satu rahasia JIS tetap prima meski dihajar padatnya jadwal pertandingan.

Halaman:
1 2
      
