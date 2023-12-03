Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bisa Naik 30 Peringkat di Ranking FIFA Februari 2024, Begini Syaratnya!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |07:19 WIB
Timnas Indonesia Bisa Naik 30 Peringkat di Ranking FIFA Februari 2024, Begini Syaratnya!
Timnas Indonesia tergabung di Grup D pada ajang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bisa naik 30 peringlat di ranking FIFA Februari 2024, begini syaratnya. Kenaikan peringkat itu bisa berdampak dari penampilan Skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia tergabung di Grup D pada gelaran Piala Asia 2023. Ajang tersebut bakal digelar di Qatar pada 12 Januari-10 Februari 2024 mendatang.

Pasukan Shin Tae-yong bakal bersaing dengan sejumlah tim kuat di Grup D demi lolos ke fase gugur. Tiga tim lain yang juga menghuni Grup D adalah Jepang, Irak dan Vietnam.

Meski berada di grup neraka, Timnas Indonesia di sisi lain juga bakal mendapat keuntungan jika bisa tampil maksimal dan mencuri kemenangan atas lawan-lawan di fase grup.

Kesempatan bertemu melawan tim raksasa membuat Timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga dimana ranking Timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan tiga negara tersebut.

Saat ini Timnas Indonesia diketahui masih menempati ranking FIFA ke-146. Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan saat ini tercatat sudah mengumpulkan1064,01 poin.

Halaman:
1 2
      
