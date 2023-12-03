Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Belum Punya Paspor Indonesia pada 10 Desember 2023, 4 Pemain Keturunan Tak Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |05:48 WIB
Jika Belum Punya Paspor Indonesia pada 10 Desember 2023, 4 Pemain Keturunan Tak Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)
SAAT ini suporter Tim Nasional (Timnas) Indonesia tengah dibuat was-was dengan nasib empat pemain keturunan yang proses naturalisasinya belum juga rampung. Lantas jika hal tersebut terus terjadi dan mereka belum memiliki paspor Indonesia hingga 10 Desember 2023, apakah keempat pemain keturunan itu bisa bela Garuda di Piala Asia 2023?

Seperti yang diketahui, saat ini PSSI tengah memproses empat pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Keempat pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-On, dan Jay Idzes.

Keempat pemain keturunan itu adalah pesepakbola incaran pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran mereka berempat dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan.

Sebagai pengingat, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama tim kuat Jepang, Irak, dan Vietnam. Bila melihat dari kekalahan 1-5 dari Irak serta hasil imbang 1-1 kontra Filipina di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023 kemarin, maka Garuda jelas perlu kekuatan tambahan.

Jay Idzes

Sehingga suporter Timnas Indonesia berharap besar keempat pemain keturunan itu bisa segera menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga diperbolehkan membela Garuda. Masalahnya, sampai saat ini berkas naturalisasi keempat pemain itu belum sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Belum ada (berkas naturalisasi). Demikian nampaknya (menunggu berkas naturalisasi sebelum bisa disidangkan). Mestinya tanya ke Kemenpora dulu, kok belum ada catatan soal ini (naturalisasi) ke kami?” kata Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dikonfirmasi MNC Portal Indonesia via pesan pada pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin.

