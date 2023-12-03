Bima Sakti Ungkap Perbedaan Rapor Welber Jardim dan Amar Brkic Selama Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Dua pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Welber Jardim dan Amar Brkic berhasil menjadi sorotan selama Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti pun mengaku puas dengan performa kedua pemainnya tersebut, namun ternyata tetap ada perbedaan rapor penilaian antara Welber dan Amar.

Secara keseluruhan, Bima Sakti tidak kecewa dengan penampilan Welber dan Amar meski Timnas Indonesia U-17 langsung gugur di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Hanya saja Welber terlihat lebih baik.

Hal itu tak terlepas dari banyaknya kendala yang dialami Amar. Dimulai dari telat bergabung dengan skuad Garuda Asia, masalah cuaca, dan masih yang utama adalah adaptasi,.

"Dengan Welber puas. Dengan Amar, ada masalah adaptasi," kata Bima Sakti di Jakarta, Minggu (3/12/2023).

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu mengatakan tidak mudah memang bagi Amar yang cukup minim waktu adaptasinya ketimbang pemain lainnya. Itulah yang membuat performa pemain tersebut tidak 100 persen.

"Dia (Amar) gabung dengan tim 1 minggu saja. Itu saat uji coba di Jerman. Kemudian dia dari Eropa datang ke Indonesia pasti butuh adaptasi. Negara-negara lain pun ada kesulitan adaptasi makanan dan cuaca," sambung Bima Sakti.